Afyonkarahisar Bolvadin\'de hafızlığını tamamlayan 2 öğrenci icazet belgelerini aldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Sultan Carullah Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 2 öğrenciye icazet belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Bolvadin İlçe Müftülüğüne bağlı Sultan Carullah Erkek Kur'an Kursu'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi. Hafız öğrencilere belgeleri, Bolvadin İlçe Müftüsü Resul Arıcı tarafından verildi.

Törende konuşan Arıcı, Kur'an-ı Kerim'i hıfzederek meşakkatli bir süreci başarıyla tamamlayan öğrencileri, onları yetiştiren hocalarını ve ailelerini tebrik etti. Müftü Arıcı, hafızlığın büyük bir makam ve sorumluluk olduğunu belirterek öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.