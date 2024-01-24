Afyonkarahisar Bolvadin\'de Jandarma Ekipleri Köy Sakinlerine Güvenlik Trafik Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri köy sakinlerine güvenlik trafik konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kemerkaya köy kahvehanesinde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Toplantıda köy sakinlerine genel trafik kuralları, traktör kazalarına karşı rops koruma demiri, sarı ikaz lambası ve üçgen reflektörleri, emniyet kemeri önemi, motosiklet ve kask kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri eğitim çalışmasındaki amaçlarının trafik kazalarını azaltmak olduğunu belirttiler. - AFYONKARAHİSAR