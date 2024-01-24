 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Köy Sakinlerine Güvenlik Trafik Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Köy Sakinlerine Güvenlik Trafik Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Jandarma ekipleri, köy sakinlerine güvenlik trafik konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda genel trafik kuralları, traktör kazalarına karşı önlemler ve emniyet kemeri kullanımı gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar Bolvadin\'de Jandarma Ekipleri Köy Sakinlerine Güvenlik Trafik Konusunda Bilgilendirme Yaptı
24.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:33
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri köy sakinlerine güvenlik trafik konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kemerkaya köy kahvehanesinde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Toplantıda köy sakinlerine genel trafik kuralları, traktör kazalarına karşı rops koruma demiri, sarı ikaz lambası ve üçgen reflektörleri, emniyet kemeri önemi, motosiklet ve kask kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri eğitim çalışmasındaki amaçlarının trafik kazalarını azaltmak olduğunu belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kemerkaya, Jandarma, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Köy Sakinlerine Güvenlik Trafik Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Köy Sakinlerine Güvenlik Trafik Konusunda Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement