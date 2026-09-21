Afyonkarahisar Bolvadin\'de Jandarma Komutanı Keleş, protokolle iş birliğini görüştü

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Rıdvan Keleş ilçe protokol üyelerini misafir ederken, programda kamu kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı.

Gerçekleştirilen ziyarete Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, MHP Bolvadin İlçe Başkanı Mahmut Kızıltoprak, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Koyuncu, Bolvadin Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram ve Bolgiysan Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Karagöz katıldı.

Görüşmede Bolvadin genelinde yürütülen çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ilçenin genel gündemine dair çeşitli konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aynacı, Keleş'e nazik ev sahipliği için şükranlarını sunarak görevinde başarılar diledi.