Afyonkarahisar Çay'da ithal damızlık büyükbaşlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çay'da ithal damızlık büyükbaşlar sağlık kontrolünden geçirildi

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Afyonkarahisar Çay\'da ithal damızlık büyükbaşlar sağlık kontrolünden geçirildi
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Afyonkarahisar Çay'a getirilen ithal damızlık büyükbaşların sağlık kontrolleri yapıldı. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, hayvan sağlığını korumak, hareketleri kontrol altında tutmak ve damızlıkların sağlık durumunu takip etmek amacıyla tespit ve kan alma işlemi yaptı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve damızlık hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında ilçeye getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanlarda tespit ve kan alma işlemleri de gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar ÇayEkonomiGüncelYerelTarımÇaySon Dakika

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