Afyonkarahisar Çay\'da ithal damızlık büyükbaşlar sağlık kontrolünden geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve damızlık hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında ilçeye getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanlarda tespit ve kan alma işlemleri de gerçekleştirildi.