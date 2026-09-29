Afyonkarahisar Çay\'da ithal damızlık büyükbaşlar sağlık kontrolünden geçirildi

Afyonkarahisar Çay'da ithal damızlık büyükbaşlar sağlık kontrolünden geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Çay'a getirilen ithal damızlık büyükbaşların sağlık kontrolleri yapıldı. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, hayvan sağlığını korumak, hareketleri kontrol altında tutmak ve damızlıkların sağlık durumunu takip etmek amacıyla tespit ve kan alma işlemi yaptı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve damızlık hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında ilçeye getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanlarda tespit ve kan alma işlemleri de gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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