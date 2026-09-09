Afyonkarahisar Çay'da Yerli Kara sığırlarının ıslahı için saha çalışması yapıldı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi kapsamında Yerli Kara sığırlarına yönelik tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yerli hayvan ırklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçeye bağlı köy, belde ve mahallelerde bulunan Yerli Kara sığırlarına yönelik tespit çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar; Akkonak, Armutlu, Aydoğmuş, Çayıryazı, Çayırpınar, Devederesi, Eber, Karamık, Koçbeyli ve Pınarkaya köyleri ile Pazarağaç beldesi ve ilçe merkezindeki mahallelerde gerçekleştirildi.
Saha çalışmalarında yerli gen kaynaklarının korunması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve hayvan ıslahı çalışmalarının sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.
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