Afyonkarahisar'da 142 bin 535 öğrenci yeni eğitim yılına başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 142 bin 535 öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Afyonkarahisar\'da 142 bin 535 öğrenci yeni eğitim yılına başladı
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Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Vali Dr. Naciye Aktaş, kent genelinde 971 eğitim kurumunda 11 bin 258 idareci, öğretmen ve kurum personeliyle 142 bin 535 öğrencinin ders başı yaptığını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naciye Aktaş, kent genelinde 971 eğitim kurumunda 11 bin 258 idareci, öğretmen ve kurum personeliyle 142 bin 535 öğrencinin ders başı yaptığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışı Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende öğrencilerin okçuluk, matrak ve floor curling gösterileri ilgi gördü.

Programda konuşan Vali Aktaş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişimlerinin önem taşıdığını belirtti. Öğrencilerin okçuluk, matrak ve floor curling gösterilerini izleyen Vali Aktaş, geleneksel ve sportif faaliyetlerin çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım çalışması, dikkat ve koordinasyon becerilerine katkı sağladığını ifade etti.

Aktaş, "Valilik olarak il genelinde 971 eğitim-öğretim kurumumuz, 11 bin 258 idareci, öğretmen ve kurum personelimizle 142 bin 535 öğrencimizin güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Törende öğrenciler tarafından şiir ve halk oyunları gösterileri de sunuldu. Programın ardından Vali Aktaş, 1.'nci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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