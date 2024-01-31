Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 2024 Yılı Şehitler Takvimi yayınlandı

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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan 2024 Yılı Şehitler Takvimi yayınlandı.

Şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatmak adına hazırlanan 2024 Şehitler Takvimi, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla başkanlık makamında düzenlenen programla tanıtıldı.

Başkan Zeybek, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını seve seve feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ederken gazilere sağlık ve afiyet diledi. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Başkan Zeybek, "Şehitlerimizin fotoğraflarının olduğu Şehitler Takviminin basımını yaptık. Cenab-ı Allah güzel ülkemize göz diken hainlere fırsat vermesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize güç kuvvet, metanet diliyorum. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Cenab- Hak ülkemize göz diken hainlerin belasını versin. Tüm şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin emaneti ailelerimizin her zaman yanındayız" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR