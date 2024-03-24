Afyonkarahisar'da açılan sergi, Çanakkale şehitlerini anlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da açılan sergi, Çanakkale şehitlerini anlatıyor

Afyonkarahisar\'da açılan sergi, Çanakkale şehitlerini anlatıyor

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Kamil Miras Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi ve Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulları katkılarıyla oluşturulan '18 Mart Çanakkale Sergisi' açıldı.

24.03.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Kamil Miras Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi ve Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulları katkılarıyla oluşturulan '18 Mart Çanakkale Sergisi' açıldı.

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye, şube müdürleri Abdullah Kaya, İbrahim Erdem Gülcü, Mustafa Günay ve Hayati Duman ile birlikte okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Ziyarette öğrenciler yapmış oldukları Çanakkale Savaşı objelerini ve resim sergisini inceleyen İl Müdürü Miraç Sünnetci, "Çanakkale destandır. Çanakkale direnişin adıdır. Çanakkale ruhunun gelecek nesillerimize aktarılması hepimizin ortak gayesidir. Bu sergi ile vatanın kutsallığını ve kolay kazanılmadığını, sadece Çanakkale Şavaşı'nda 250 binden fazla şehit verildiğini yeni nesillerimize göstermek istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi, Anadolu Lisesi, Çanakkale, 18 Mart, Miras, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da açılan sergi, Çanakkale şehitlerini anlatıyor - Son Dakika

  • Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz
    14 Mar Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.

  • Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
    14 Mar Hamza Dağ, Buca'da Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16“ operasyonlarında 40 şüpheli... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-16" operasyonlarında 40 şüpheli...
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:27:09. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da açılan sergi, Çanakkale şehitlerini anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement