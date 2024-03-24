18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Kamil Miras Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi ve Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulları katkılarıyla oluşturulan '18 Mart Çanakkale Sergisi' açıldı.
Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye, şube müdürleri Abdullah Kaya, İbrahim Erdem Gülcü, Mustafa Günay ve Hayati Duman ile birlikte okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.
Ziyarette öğrenciler yapmış oldukları Çanakkale Savaşı objelerini ve resim sergisini inceleyen İl Müdürü Miraç Sünnetci, "Çanakkale destandır. Çanakkale direnişin adıdır. Çanakkale ruhunun gelecek nesillerimize aktarılması hepimizin ortak gayesidir. Bu sergi ile vatanın kutsallığını ve kolay kazanılmadığını, sadece Çanakkale Şavaşı'nda 250 binden fazla şehit verildiğini yeni nesillerimize göstermek istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.
Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar'da açılan sergi, Çanakkale şehitlerini anlatıyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.