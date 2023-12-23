Afyonkarahisar\'da AFAD, 4 okulda afet farkındalık eğitimi verdi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri 4 okulda afet farkındalık eğitimi vererek tatbikat yaptı.

AFAD görevlileri tarafından, Akçin İlkokulu, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Belediyesi Anaokulu ve özel bir anaokulunda Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitim çerçevesinde öğrenciler önce deprem, tahliye, toplanma alanı ve yangın tatbikatı hakkında bilgilendirildi. Verilen eğitimin ardından tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrencilerin kendilerini herhangi bir yangın ya da deprem gibi durumlarda neler yapması gerektiği, koordineli hareket etmeleri amaçlandı. - AFYONKARAHİSAR