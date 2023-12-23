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Afyonkarahisar'da AFAD, 4 okulda afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da AFAD, 4 okulda afet farkındalık eğitimi verdi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, Akçin İlkokulu, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Belediyesi Anaokulu ve özel bir anaokulunda afet farkındalık eğitimi vererek tatbikat yaptı. Öğrenciler, deprem, tahliye, toplanma alanı ve yangın tatbikatı hakkında bilgilendirildi ve koordineli hareket etmeleri amaçlandı.

Afyonkarahisar\'da AFAD, 4 okulda afet farkındalık eğitimi verdi
23.12.2023 - 10:51,
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Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri 4 okulda afet farkındalık eğitimi vererek tatbikat yaptı.

AFAD görevlileri tarafından, Akçin İlkokulu, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar Belediyesi Anaokulu ve özel bir anaokulunda Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitim çerçevesinde öğrenciler önce deprem, tahliye, toplanma alanı ve yangın tatbikatı hakkında bilgilendirildi. Verilen eğitimin ardından tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrencilerin kendilerini herhangi bir yangın ya da deprem gibi durumlarda neler yapması gerektiği, koordineli hareket etmeleri amaçlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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