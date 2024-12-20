Afyonkarahisar ilçe hastanelerinde Hastane Afet Planı Uygulayıcı eğitimleri başarıyla tamamlandı.
Toplamda 3 gün süren teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı, afet anında hızlı doğru ve güvenli müdahale edebilmeyi amaçlayan eğitimlere 21 personel katıldı. Afyonkarahisar UMKE biriminden 7 eğitmenin öncülüğünde uygulanan eğitimler yapılan 'Masa Başı Tatbikatı' ve 'Sertifika Töreni' ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar'da Afet Planı Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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