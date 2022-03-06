Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor

06.03.2022 11:03
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor

Afyonkarahisar'da aralıkla etkili olan karlı havanın yerinin akşam saatlerinde yağmura bırakması bekleniyor.

Afyonkarahisar'da aralıkla etkili olan karlı havanın yerinin akşam saatlerinde yağmura bırakması bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilerek göre, kentte gün boyu kapalı bir havanın hakim olacağı, akşam saatlerinde ise yağmur yağışının beklendiği belirtildi. Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarının da kentte '0' derecenin üstüne çıkarak 5 derece seviyelerinde olması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor - Son Dakika
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