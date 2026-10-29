Afyonkarahisar'da bayılan kız öğrenciye doktor milletvekili ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da bayılan kız öğrenciye doktor milletvekili ilk müdahaleyi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da bayılan kız öğrenciye doktor milletvekili ilk müdahaleyi yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bayrak taşıyan kız öğrenci fenalaşarak yere yığıldı. Doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak'ın ilk müdahalesinin ardından öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bayrak taşıyan bir kız öğrenci aniden yere yığılarak bayıldı. Öğrenciye ilk müdahaleyi doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak yaptı.

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören sırasında bayrak ve flama taşıyan öğrenciler arasında bulunan bir kız öğrenci, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Öğrencinin kalkamadığını gören doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, protokoldeki yerlerinden kalkarak öğrencinin yanına gitti ve ilk müdahalede bulundu. Bu sırada konuşma yapan Vali Dr. Naci Aktaş da konuşmasına ara vererek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrenci, öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımıyla tören alanından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay sırasında bazı kamu görevlilerinin gazetecilerin görüntü almasına tepki göstererek çekim yapılmasını engellemeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıHasan ArslanMilletvekiliÖzgür KavakAK PartiEğitimGüncelAfyonYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:51:05. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da bayılan kız öğrenciye doktor milletvekili ilk müdahaleyi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android