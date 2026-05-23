Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Afyonkarahisar\'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı
23.05.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatiliyle Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu arttı, ekipler önlemler alıyor.

Ege Bölgesi'nin kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da, bayram tatilinin başlamasıyla şehirlerarası yollarda beklenen trafik yoğunluğu başladı.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar'daki karayollarında bayram trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların eş zamanlı olarak yola çıkması, Afyonkarahisar-Konya karayolunda araç trafiğini ciddi şekilde yavaşlattı. Çay ilçesi girişinde ve kritik kavşak noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği o yoğun anlar ve yollardaki son durum Çay ilçesinde dron ile görüntülendi.

Ulaşımın tamamen kilitlenmemesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için emniyet ve jandarma trafik ekipleri bölgede yoğun bir mesai harcıyor. Çay ilçesindeki ana arterlerde ve kavşaklarda konuşlanan ekipler, trafik akışını düzenlemek için tabelalar ve yönlendirmelerle sürücülere yardımcı oluyor.

Yetkililer, yola çıkan sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları, yakın takipten uzak durmaları ve uzun yolculuklarda sık sık mola vermeleri konusunda hayati uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:37:43. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Bayram Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.