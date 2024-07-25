Afyonkarahisar\'da Beklenen Sağanak Yağış Başladı

Yerel

Afyonkarahisar'da sağanak yağış

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başlarken, yağıştan dolayı bazı vatandaşlar otobüs durakları ile balkon altlarında mahsur kaldı.

Meteorolojiden dün yapılan 'sarı kodlu' uyarı sonrası kentte başlanan sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış yollarda su birikintilerine neden olurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ile binaların balkon altları ve brandaların altına sığındı. Yağışın devam ettiği kentte özellikle alt geçitlerde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, yağış kentin bir çok ilçesinde de etkili oldu.