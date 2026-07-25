Afyonkarahisar\'da Biçerdöver Denetimleri

Afyonkarahisar'da hububat hasadında ürün kayıplarının en aza indirilmesi, ürün kalitesinin korunması amacıyla biçerdöver denetimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde teknik personeli tarafından hasat yapılan alanlarda saha denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerde biçerdöverlerin teknik ayarları, operatör belgeleri ve hasat sırasında oluşabilecek dane kayıpları yerinde kontrol ediliyor.

Teknik ekipler ayrıca üreticiler ile biçerdöver operatörlerine doğru hasat uygulamaları konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, ürün kayıplarının önlenmesi ve hasadın verimli şekilde gerçekleştirilmesi için uyarılar yapıyor.