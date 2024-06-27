Afyonkarahisar'da Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar\'da Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöverlere yönelik başlatılan kontroller devam ediyor. Dazkırı ve Çay ilçelerinde yapılan kontrollerde, dane ve sap kayıplarını en aza indirmek için gerekli önlemler alınmış ve belgeler, ekipmanlar ve yangın söndürme tüpleri denetlenmiştir.

27.06.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöverlere yönelik başlatılan kontroller devam ediyor.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'her dane çok değerli' olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Biçerdöver hasat kontrolleri devam ediyor. Dazkırı ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce biçerdöverlerde dane ve sap kayıplarını en aza indirmek için biçerdöver kontrolleri devam ediyor.

Yapılan kontrollerde; alınması gereken önlemler, bulundurulması zorunlu belge, ekipman ve yangın söndürme tüplerinin denetlenmesi yapılmıştır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Dazkırı, Çay, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement