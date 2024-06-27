Afyonkarahisar\'da Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

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Afyonkarahisar'da ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöverlere yönelik başlatılan kontroller devam ediyor.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'her dane çok değerli' olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Biçerdöver hasat kontrolleri devam ediyor. Dazkırı ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce biçerdöverlerde dane ve sap kayıplarını en aza indirmek için biçerdöver kontrolleri devam ediyor.

Yapılan kontrollerde; alınması gereken önlemler, bulundurulması zorunlu belge, ekipman ve yangın söndürme tüplerinin denetlenmesi yapılmıştır." - AFYONKARAHİSAR