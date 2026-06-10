Afyonkarahisar\'da Cami Şenlikleri Başladı

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' yıl sonu cami şenlikleri başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan katıldı. Protokol üyeleri 'Camimizde Buluşalım, Gönüllerimiz Şenlensin' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Programın ilk etkinliği, Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'nde gerçekleştirildi. Çocukların cami ile bağlarını güçlendirmeyi, milli ve manevi değerlerle buluşmalarını sağlamayı amaçlayan proje öğrencilerin yoğun ilgisi yapıldı.

Programın ilerleyen günlerde farklı camilerde yapılmaya devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR