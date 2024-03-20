Afyonkarahisar\'da Çanakkale Şehitleri Anma Satranç Turnuvası Sona Erdi

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Afyonkarahisar'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Satranç Turnuvası sona erdi.

Turnuva 7 yaş, 8 yaş, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık kategoriler olmak üzere 5 kategoride gerçekleşti. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Müsabakalar neticesinde 7 yaş kategorisinde Ömer Dağhan Bilici birinci, 8 yaş kategorisinde Abdullah Aydın birinci, 10 yaş ve altı kategoride İsmail Mert Odabaş birinci, 14 yaş ve altı kategoride Muhammet Semih Düzgün birinci, açık kategoride Yavuz Özdere birinci oldu. Turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Kasapoğlu, "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Satranç Turnuvası'nı başarıyla tamamladık. Hem şehitlerimizi anmak hem de satranç severleri bir araya getirmek için düzenlediğimiz bu turnuvaya yoğun ilgi gösterildi. Turnuvada dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Satranç, zihinsel gelişim ve problem çözme becerileri açısından çok önemli bir spor. Bu tür turnuvalarla satranç sporuna olan ilgiyi artırmak ve yeni nesilleri bu spora teşvik etmek bizim için çok önemli" dedi. - AFYONKARAHİSAR