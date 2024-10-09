Afyonkarahisar'da 'Direnişin Simgesi Gazze' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Direnişin Simgesi Gazze' Yürüyüşü Düzenlendi

Afyonkarahisar\'da \'Direnişin Simgesi Gazze\' Yürüyüşü Düzenlendi

Gazze'deki direnişe destek amaçlı düzenlenen yürüyüş, Afyonkarahisar Şuhut'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yerel halk, Filistin'e olan desteklerini dile getirerek, yaşanan acılara dikkat çekti.

09.10.2024 16:40  Güncelleme: 16:41
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Gazze'de 365 gündür süren direnişe destek olmak amacıyla, Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "Direnişin Simgesi Gazze" yürüyüşü, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Şuhut Halk Eğitim Merkezi önünden başladı ve Şuhut Belediye Meydanı'na kadar devam etti. Etkinliğe, gençlerden yaşlılara, öğrencilerden esnafa kadar her kesimden vatandaşın yoğun ilgisi vardı. Gazze'deki direnişe ve halkın çektiği acılara dikkat çekmek için düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, Filistin halkına olan destek bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi.

Etkinliğe katılan gençler ve öğrenciler, özellikle Filistin halkının karşılaştığı zorlukları daha yakından anlayabilmek ve dayanışma içinde olabilmek amacıyla bu tür etkinliklere katılmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Yürüyüşte yer alan vatandaşlar ise, "Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmamak ve kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buradayız." sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 'Direnişin Simgesi Gazze' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 'Direnişin Simgesi Gazze' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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