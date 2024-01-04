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Afyonkarahisar Disleksi Derneği-ADDER ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Disleksi ile Yaşam Projesi' protokolü imzalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Disleksi Derneği-ADDER ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Disleksi ile Yaşam Projesi' protokolü imzalandı

Afyonkarahisar Disleksi Derneği-ADDER koordinatörlüğü ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Disleksi ile Yaşam Projesi' protokolü imzalandı. 12 ay sürecek projenin amacı, disleksi hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve disleksili çocukların desteklenerek özgüvenlerinin ve toplumsal katılımlarının arttırılmasıdır.

Afyonkarahisar Disleksi Derneği-ADDER ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında \'Disleksi ile Yaşam Projesi\' protokolü imzalandı
04.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Afyonkarahisar Disleksi Derneği-ADDER koordinatörlüğü ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Disleksi ile Yaşam Projesi' protokolü imzalandı.

12 ay sürecek projenin protokolü, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler ve dernek başkanı Fatma Şensoy tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Şensoy, projenin disleksi hakkında toplumda farkındalık oluşturmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Özel öğrenme farklılıklarının en yaygın görülen türü olan disleksinin, toplumun tüm kesimleri tarafından yeteri kadar bilinmemesi öğretmenler, aileler ve özellikle de disleksisi olan çocuklar için birçok yeni sorun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Disleksili çocukların çocuk-aile-toplum üçgeninde, akademik ve psikolojik olarak desteklenerek özgüvenlerinin ve toplumsal katılımlarının arttırılmasını ve disleksi hakkında toplumda farkındalık geliştirilmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla, Afyonkarahisar merkez ilçemizde yer alan 82 ilkokulun yöneticilerinin, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin proje faaliyetlerimize destek vermesi ve katılımı, proje amacımıza ve hedeflerimize ulaşmak için çok büyük önem taşıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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