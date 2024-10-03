Afyonkarahisar'da Eğitim Yılı Karşılama Etkinliği - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Eğitim Yılı Karşılama Etkinliği

Afyonkarahisar\'da Eğitim Yılı Karşılama Etkinliği

Gençlik Koordinatörlüğü, öğrenciler için tanıtım ve ikramlarla etkinlik düzenledi.

03.10.2024 14:51
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde karşılama, tanıtım ve kitap standı açıldı.

Gençlik Koordinatörleri, sorumluları, merkez ve KYK Yurtlarında, AFSÜ Hastanesinde görev yapan manevi danışmanların yer aldığı stantta, öğrencilere çorba ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. "Bu şehirde yalnız değilsiniz" sloganıyla gençlere tanıtım yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Diyanet Gençlik standında yapılması planlanan dersler ve faaliyetler tanıtılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Eğitim Yılı Karşılama Etkinliği - Son Dakika

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