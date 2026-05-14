Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı

Afyonkarahisar'da Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde protokol üyelerinin de katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş İmaret Camisi önünden başlayarak Zafer Kent Meydanında sona erdi. Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve protokol üyeleri, ellerinde pankartlarla kortej oluşturarak Kent Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün sonunda engelli bireylere yönelik müzikli gösteriler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliğe sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üyelerinin yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez'de katıldı. - AFYONKARAHİSAR