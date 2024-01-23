Afyonkarahisar\'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da 17 ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda kurumda devam eden kurs faaliyetleri ele alındı.

Toplantı, İhsaniye Kaymakam vekili İsmail Bildirici, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Medeni Buğra, İhsaniye Milli Eğitim Şube Müdürü Güngör Ayaz ve merkez dahil 17 ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin katılımıyla yapıldı. İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda 'Frigya Kadın Ürünleri Pazar Yeri'nin Kullanım Protokolü, Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Arttırılması Projesi, Okuryazarlık Seferberliği Çalışmaları, İşimiz Temiz Projesi ve Halk Eğitimi Merkezleri'nde açılan kurslar ile ilgili iş ve işlemler görüşüldü. Toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ve temenniler ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR