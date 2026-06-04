Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi açıldı
04.06.2026 12:42  Güncelleme: 12:44
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenlendi. Vali, Belediye Başkanı ve protokol üyelerinin katıldığı sergide kursiyerlerin el sanatları, giyim ve teknoloji alanındaki eserleri sergilendi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi açıldı.

Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen sergide, kursiyerler tarafından yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan el sanatları, geleneksel sanatlar, giyim, teknoloji ve çeşitli alanlardaki çalışmalar beğeniye sunuldu.

Açılış programına Vali Dr. Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve protokol üyeleri ile kursiyerler katıldı. Sergi alanında eserleri inceleyen Vali Aktaş ve Sünnetci, idareci, kursiyerler ve usta öğreticilerimizle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide ortaya konulan eserlerin, bireylerin öğrenme azmini, üretkenliğini ve mesleki becerilerini yansıttığını ifade eden protokol üyeleri, emeği geçen tüm kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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