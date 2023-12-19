 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Hayvancılık ve Su Ürünleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Hayvancılık ve Su Ürünleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında 'Hayvancılık ve Su Ürünleri' konulu bir toplantı düzenledi. İklim değişikliği ve su azlığına karşı gıda arz güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık için suyu merkeze alan bir üretim planlaması çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar\'da Hayvancılık ve Su Ürünleri Toplantısı Gerçekleştirildi
19.12.2023 - 10:10,
Abone Ol

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde 'Hayvancılık ve Su Ürünleri' konusunda toplantı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Özkan Parlak'ın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda Hayvancılık ve Su Ürünleri değerlendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "İklim değişikliği ve su azlığından dolayı ülkemizin gıda arz güvenliğini korumak ve sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık için suyu merkeze alan bir üretim planlaması çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde yasalaşan ve 14 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazetede Yönetmeliği yayınlanan Tarımsal Üretim Planlamasının ülkemiz üreticilerime hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Hayvancılık ve Su Ürünleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35
Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31
Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31
İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12
2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09
GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

Son Dakika
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:10:49. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Hayvancılık ve Su Ürünleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement