Afyonkarahisar\'da Hayvancılık ve Su Ürünleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde 'Hayvancılık ve Su Ürünleri' konusunda toplantı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Özkan Parlak'ın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda Hayvancılık ve Su Ürünleri değerlendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "İklim değişikliği ve su azlığından dolayı ülkemizin gıda arz güvenliğini korumak ve sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık için suyu merkeze alan bir üretim planlaması çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde yasalaşan ve 14 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazetede Yönetmeliği yayınlanan Tarımsal Üretim Planlamasının ülkemiz üreticilerime hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak" denildi. - AFYONKARAHİSAR