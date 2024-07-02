Afyonkarahisar'da Hububat İsrafını Önlemek İçin Biçerdöver Kontrolleri Başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hububat İsrafını Önlemek İçin Biçerdöver Kontrolleri Başladı

Afyonkarahisar\'da Hububat İsrafını Önlemek İçin Biçerdöver Kontrolleri Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde hububat israfının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöver kontrollerine başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin emekle ürettiği ve vazgeçilmez nitelikte olan ürünlerin kaybını önlemek için kontrollerin yapıldığı belirtildi. Kontrollerde tane kaybı, uygun biçim ve belgelerin yanı sıra yangın söndürme ekipmanları da denetlendi. Ayrıca çiftçilere bilgilendirme toplantıları düzenlenerek destek sağlanmaya devam edildi.

02.07.2024 10:09
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde hububat israfının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöver kontrollerine başlandı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Sandıklı, Emirdağ ve Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilerimizin yağmurda, karda, kışta, sağlıkta ve hastalıkta binbir emekle ürettiği ve her bir tanesi bizim için vazgeçilmez nitelikte olan ürünlerimizin kaybını önlemek amacıyla ilçe müdürlüğümüz teknik personellerince ilçemiz köylerinde biçerdöver kontrolleri yapılmaktadır. Başta tane kaybı ve uygun biçim olmak üzere biçerdöver operatörlerinin belgeleri, yangın söndürme ekipmanları denetlendi. Tarlada olanın, ekenin, biçenin ve mutfağında pişirerek sahip çıkanın hakkını korumak için hasat boyunca denetimlerimiz aralıksız devam ederken çiftçi bilgilendirme toplantılarıyla da çiftcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Bolvadin, Sandıklı, Emirdağ, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Hububat İsrafını Önlemek İçin Biçerdöver Kontrolleri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Hububat İsrafını Önlemek İçin Biçerdöver Kontrolleri Başladı - Son Dakika
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