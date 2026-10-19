Afyonkarahisar\'da iki ilçedeki okullarda gıda israfı ve bilinçli tüketim anlatıldı

Afyonkarahisar'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı Dünya Gıda Günü teması olan "Bugün İyilik Yap, Yarını Besle" sloganı kapsamında, İscehisar ilçesindeki Karaağaç Köyü Merkez İlkokulu ile Bolvadin ilçesindeki Yörükkaracaören İlk ve Ortaokulunda etkinlikler gerçekleştirildi.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Akşahan ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin katıldığı etkinliklerde öğrencilere gıdanın önemi, bilinçli tüketim, gıda israfının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularında bilgiler verildi.