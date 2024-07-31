Afyonkarahisar'da İlk Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İlk Halk Lokantası Açıldı

Afyonkarahisar\'da İlk Halk Lokantası Açıldı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kentteki ilk 'Halk Lokantası' açıldı. Lokanta hafta içi ve cumartesi günleri açık olacak ve dört çeşit yemek 75 liradan satılacak.

31.07.2024 08:44  Güncelleme: 08:45
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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kentteki ilk 'Halk Lokantası' açıldı.

Güvenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı, Park Afyon mevkii Engelsiz Gastronomi Merkezi yanında hizmet giren Halk Lokantası, hafta içi ve cumartesi günleri 11.30- 14.30 saatleri arasında açık, pazar ve resmi tatillerde ise kapalı olacak. Halk Lokantası'nda dört çeşit yemek 75 liradan satılacak.

Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileriyle başlayan programda Belediye Başkanımız Burcu Köksal bir konuşma yaptı.

Seçim vaatlerinden olan Halk Lokantası'nı kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Afyonkarahisar'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Artan maliyetlere rağmen halk adına halktan yana yönetim nasıl olur, büyük bir örneğini sergiliyoruz. Bu lokanta, aynı zamanda toplumsal dayanışmamızın ve paylaşma kültürümüzün bir sembolüdür. Burada, her kesimden insanın bir araya gelerek sıcak ve lezzetli yemeklerle buluşmasını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Köksal'ın konuşmalarının ardından Halk Lokantası hizmete açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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