İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü Metin Yalçın idaresinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Musa Dinçgez, Emin Karaosman ile Şube Müdürü Medeni Buğra da katıldı. Toplantıda kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilirken, 2021-2022 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Metin Yalçın, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar'da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi - Son Dakika

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