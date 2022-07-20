Afyonkarahisar'da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi

20.07.2022 17:38
Afyonkarahisar'da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17 ilçenin temel eğitiminden sorumlu şube müdürleri ile toplantı yaptı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17 ilçenin temel eğitiminden sorumlu şube müdürleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü Metin Yalçın idaresinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Musa Dinçgez, Emin Karaosman ile Şube Müdürü Medeni Buğra da katıldı. Toplantıda kapatılan köy okullarının yeniden açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilirken, 2021-2022 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Metin Yalçın, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kapatılan köy okullarının yeninden açılması değerlendirildi - Son Dakika
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