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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün gece geç saatlerde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Meteorolojinin uyarıları sonrası kentte beklenen kar yağışı gece geç saatlerde başladı. Afyonkarahisar ve ilçeleri gece başlayan yağış sonrası adeta beyaz örtü ile kaplandı. Yağış kent merkezi ile birlikte bir çok ilçede de etkisini gösterdi. Yağıştan dolayı teyakkuza geçen İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri özellikle şehir bağlantı yollarında ki trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi. Yağış sonrası gün ağardığında ise tadına doyumsuz eşsiz manzaralar ortaya çıktı.