Afyonkarahisar\'da Kiraz Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da kiraz üretim alanlarında zararlı takibi ve ürün kontrolleri yapılmaya devam ediyor.

Kontrollerin Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen kontroller ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada, "İlimizde kiraz üretim alanlarında yürütülen bitki sağlığı çalışmaları çerçevesinde Akdeniz meyve sineği tuzak kontrolleri ile arazi referans ve planlı üretim ürün kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Tarımsal üretimde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarla üretim alanları düzenli olarak takip edilmektedir. Bu çerçevede Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından kiraz bahçelerinde saha kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemelerde zararlı takibine yönelik kurulan tuzaklar kontrol edilirken, üretim alanlarında planlı üretim süreçleri ile ürün gelişim durumları da değerlendirilmiştir. Ayrıca üreticilerimizle karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak sahadaki mevcut durum hakkında bilgilendirmeler yapılmış, üretim sezonuna ilişkin teknik değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR