Afyonkarahisar'da Köy Muhtarı Su İsrafına Son Anons Yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Köy Muhtarı Su İsrafına Son Anons Yaptı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü Muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek, bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilemediğini belirtti. Muhtar Aydın, köy halkını su israfı konusunda duyarlı olmaya çağırdı ve son anonsunda bahçe sulama nedeniyle su israfı yapanlara sert uyarılarda bulundu.

23.07.2024 13:02
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Afyonkarahisar'da köy muhtarı içme suyunu keyfi kullanan ve sürekli bahçe sulayan vatandaşlara daha önce hiç alışık olmadıkları bir anons yapıp, "Ben bu su işinden bıktım, bu benim size son anonsum. Bahçe sulayanların yüzünden adamlar banyo yapamıyor" dedi.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü Muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek, bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilemediğini belirtti. Aydın, köy halkını bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve su israfının durdurulması gerektiğini ifade etti. Aydın, köy halkına cami hoparlöründen yaptığı son anonsla bahçe sulama nedeniyle su israfı yapanlara sert uyarılarda bulundu. Aydın, "Bahçe sulayanlara bakıyorum, kimisi hoca, kimisi hacı, kimisi muhtarlığı sevmiyor suları boşa harcıyor. Ben bu su işinden bıktım. Bu benim size son anonsum. Dağdan gelen sularımız azalmıştır. Size kul hakkı dedik anlamadınız. Komşu hakkı dedik anlamadınız. Bahçe sulayanların yüzünden 70 haneye su çıkmıyor. İş güç zamanı, millet harmandan patozdan geliyor. Muhtar banyo yapamıyoruz diyor. Bahçe sulayanların yüzünden adamlar banyo yapamıyor, duşa alamıyor bir tas su bulamıyor" dedi.

"Ne yapalım, Kayadibi'ni mi terk edelim"

Muhtar Aydın, köy halkının su israfı yapanlara beddua ettiğini ve haklarını helal etmediğini belirterek, "Sizlere hep beddua ediyorlar. Haklarını helal etmiyorlar. Bana günlük 30-35 kişiden telefon geliyor. Yaylada sularımız azalmıştır. Cuma da hoca söylüyor dinlemiyorsunuz. Muhtarlık her hafta iki sefer anons ediyor dinlemiyorsunuz. Ne yapalım, Kayadibi'ni mi terk mi edelim? Su israfının devam etmesi durumunda daha ciddi önlemler alacağız. Bu benim son anonsumdur. Günlük 70 kişinin suyu akmıyor, bahçe sulayanlar düşünsün. Ben bıktım bu bahçe işinden" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Köy Muhtarı Su İsrafına Son Anons Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Köy Muhtarı Su İsrafına Son Anons Yaptı - Son Dakika
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