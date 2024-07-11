Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Yerel

Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve yaklaşık 5 saniye süren 4.4 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri, deprem anının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, depremin etkisiyle eşyaların yerinden oynadığı ve bir iş yerinde kapının pervazının düştüğü görülüyor.

11.07.2024 09:51
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Afyonkarahisar'da meydana gelen ve yaklaşık 5 saniye süren 4.4 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürküttü.

AFAD verilerine göre, deprem 06.24'de merkez üstü kent merkezi Ataköy mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 5 saniye süren depremin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri ürkütmeye yetti. Ev ve iş yerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde depremin masa ve sandalyeler başta olmak üzere eşyaları yerinden oynattığı ve bir iş yerinde ise kapının pervazını düşürdüğü gözleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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