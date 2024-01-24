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Afyonkarahisar'da okullarda ağ alt yapısı ve akıllı tahta incelemesi yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da okullarda ağ alt yapısı ve akıllı tahta incelemesi yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Afyonkarahisar'da ağ alt yapısı ve akıllı tahta montajı tamamlanan okullarda inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar\'da okullarda ağ alt yapısı ve akıllı tahta incelemesi yapıldı
24.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:20
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Afyonkarahisar'da ağ alt yapısı ve akıllı tahta montajı tamamlanan okullarda inceleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sistem Geliştirme ve Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Şamil Demircan ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Donanım Koordinatörü Bekir Ekici ağ alt yapısı ve etkileşimli tahtalarda montaj sonrası incelemelerde bulunmak için kente geldi. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret eden heyet yapılan çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu. Heyet ardından okulları ziyaret ederek akıllı tahta ve ağ alt yapısını incelediler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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