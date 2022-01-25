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Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek

25.01.2022 13:52
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek

Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, meteorolojik tahminlere göre kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği ve en yüksek sıcaklığın eksi 5 derece olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, meteorolojik tahminlere göre kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği ve en yüksek sıcaklığın eksi 5 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak'ın haftalık meteorolojik değerlendirmesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptı. Cevher, açıklamasında Afyonkarahisar'daki kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam edeceğini dile getirerek, "Bugün (salı) ve yarın bölgemizde yer yer hafif kar yağışları bekliyoruz. Sıcaklık düşüşleri devam edecek. Arkasından Perşembe ve Cuma günü yağış beklentimiz yok. Ancak yine sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Hafta sonu yeni bir yağışlı sistem beklentimiz var. Burada yer yer yine kar yağışları alacağımız düşünüyoruz. Önümüzde günlerde Afyonkarahisar'da beklediğimiz sıcaklıklar eksi 5 derece civarında, en düşük sıcaklıklar ise eksi 15 dereceler civarında seyredecek. Denizli en yüksek 0 dereciyi görürken en düşük ise eksi 7 derece bekliyoruz ve yine bölgemizin diğer ili olan Uşak da ise en yüksek eksi 3 derece, en düşük ise eksi 11 derece civarında olmasını bekliyoruz" dedi.

"Sürücülerimizi buzlanmaya ve dona karşı uyarıyoruz"

Vatandaşları özellikle kuvvetli buzlanma ve don konusunda uyaran Cevher açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tahminlere göre en yüksek sıcaklıklar bile sıfırın altında seyredecek. Bölgemizde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte şiddetli soğuk hafta geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada bütün vatandaşlarımızı ve karayollarını kullanan sürücülerimizi buzlanmaya ve dona karşı uyarıyoruz, tedbirlerini alsınlar diyoruz. Özellikle araçlarında zincir ve kar lastiği olmadan yola çıkmasınlar diyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek

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Karahisar, Denizli, Uşak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları hafta boyu devam edecek - Son Dakika
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