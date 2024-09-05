Afyonkarahisar\'da Otizmli Çocuklar için Spor Programı Desteği

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporun engelli bireyler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti ve Afyonkarahisar'da otizmli çocuklara yönelik spor programlarını geliştirmek adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kasapoğlu, Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas'ı makamında ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaretin merkezinde, otizmli çocuklar için yapılacak çalışmalar ve bu çocukların toplumla daha iyi bütünleşmelerini sağlamak adına atılabilecek adımlar yer aldı.

Ziyaret sırasında, Kasapoğlu ve Kavas, otizmli bireylerin sporla rehabilitasyon sürecine katkı sağlamanın ve onların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine destek olmanın önemine değindi. Özellikle otizmli çocuklar için düzenlenecek spor etkinlikleri, rehabilitasyon programları ve sosyal uyum projeleri üzerine yoğunlaşıldı.

Kasapoğlu, sporun engelli bireyler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti ve Afyonkarahisar'da otizmli çocuklara yönelik spor programlarını geliştirmek adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Kasapoğlu, bu tür projelerin çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de sosyal hayatlarına olumlu katkılar sunduğunu ifade ederek, il genelinde otizmli bireyler için daha fazla spor imkanı sunmanın önemine vurgu yaptı. - AFYONKARAHİSAR