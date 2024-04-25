Afyonkarahisar\'da özel yurt müdürleri barınma hizmeti eğitimi toplantısında bir araya geldi

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başkanlığında düzenlenen Barınma Hizmeti Eğitimi toplantısı, şehirde faaliyet gösteren özel yurt müdürlerini bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Afyonkarahisar'da hizmet veren özel yurtların müdürleri katıldı. Eğitim toplantısında, barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve öğrencilere daha iyi bir yaşam ortamı sunulması hedeflendi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrenci konaklama tesislerinin kalitesinin yükseltilmesinin, gençlerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için önemli olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, "Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılarken, sağlıklı, güvenli ve konforlu ortamlar sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu toplantıda, birlikte daha etkili ve verimli bir çalışma yöntemi belirleyerek, gençlerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarını sağlamak için çaba göstereceğiz" dedi.

Toplantıda, özel yurt müdürlerine yönelik barınma hizmetleri, güvenlik önlemleri, hijyen standartları ve öğrenci memnuniyeti konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca, katılımcılar arasında deneyim paylaşımı ve işbirliği imkanları da ele alındı. - AFYONKARAHİSAR