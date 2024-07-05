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Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 45 kerkenez, 14 kulaklı orman baykuşu ve 1 şahin doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavisi tamamlanan kuşlar gerçekleştirilen etkinlik ile doğaya salındı. Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Kemal Can, DKMP İl Müdürü Okan Yılmaz ve AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ile öğrenciler katıldı. Kafeslerin tek tek açılarak kuşlar katılımcılar tarafından doğaya bırakıldı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan AKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, AKÜREM'de önemli işler yapıldığına dikkat çekerek, "Merkezimiz doğal yaşamı destekleyen en önemli merkezlerden birisi. Bu çerçevede kuşlarımızı doğaya salıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kuşlar tek tek doğaya salındı.