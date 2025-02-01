Afyonkarahisar'da Yangın - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yangın

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Afyonkarahisar'da elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

01.02.2025 21:25
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Afyonkarahisar'da iş yeri alevlere teslim oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi Filli Kavşak yakınlarında iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu ikinci el ürün alım satımı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, OEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini keserek yangının büyümesini engelledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu.

Kaynak: İHA

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