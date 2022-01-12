Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Tedavisi tamamlansa bile puhu kuşu bir daha doğaya dönemeyebilir

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kanadından yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan baykuşgiller familyasından olan puhu kuşu tedavi altına alınırken, geç bulunduğundan dolayı yarası büyüyen kuşun bir daha doğaya dönememe ihtimalinin olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar kırsalında kanadından yaralı bir kuş olduğunu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kuşun baykuşgiller familyasından puhu kuşu olduğunu belirledi. Kuş ardından tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. Puhu kuşu burada veteriner hekimler tarafından tedavi altında alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, kış aylarının yaban hayatı için zor bir dönem olduğunu söyledi.

"Puhu kuşunun doğaya dönmesi çok mümkün görünmüyor"

Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının yiyecek bulma konusunda sıkıntı çektiğini ifade eden Kandır, konuşmasını şöyle devam etti:

"Tüm canlılar yiyecek bulma konusunda kış aylarında sıkıntı çekiyor. Aynı zamanda av sezonu da açıldığı için silahla yaralanan vakalarda ortaya çıkıyor. Merkezimize yaralı halde puhu kuşu ile balıkçıl getirildi. Puhu kuşunun sağ kanadından var olan bir açık yara zaman içerisinde gecikme sonucunda yarası büyümüş ve kemik dokuda hasar meydana gelmiş. Bu nedenle puhu kuşunun doğaya dönmesi çok mümkün görünmüyor şuanda. O yüzden tedavisi bittiğinde bizimle beraber merkezimizde yaşamına sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor."

Öte yandan merkezde daha birçok yaban hayvanın tedavisinin devam ettiği açıklandı.