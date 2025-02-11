Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam çıkan orman ürünleri fabrikası yangını kontrol altına alındı. Yangına 108 araç ve 232 personel ile müdahale edilirken soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2025 14:01  Güncelleme: 15:33
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(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan fabrika yangını kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün akşam saat 19.30 civarında başlayan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaların kontrollü olarak devam ettiği bildirilen yangında, toplam 108 araç ve 232 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Organize Sanayi Bölgesinde orman ürünleri fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangın büyük oranda kontrol altına alındı. İlk ihbarın ardından hızla olay yerine intikal edilmiş, yangına; 84 itfaiye aracı ve 168 personel, Orman işletmeden 12 arazöz ve 36 personel Emniyet Müdürlüğümüze ait 4 Toma ve 8 personel, AFAD Müdürlüğümüzden 1 araç ve 3 personel, OSB'den 3 pompa, 9 personel ve 2 iş makinesi, 2 Ambulans ve 6 personel olmak üzere, Toplam 108 araç ve 232 personel ile müdahale edilmektedir. AFAD Başkanlığından yangın söndürme çalışmasına destek amaçlı Helikopter talebinde bulunulmuştur. Küçük çapta yer yer devam eden yangınlara ekiplerimizin müdahalesi sürmektedir. Gece boyunca büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimiz ile yangının söndürülmesi için destek veren illerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Afyonkarahisar."

Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının daha büyük bir zarara yol açmadan kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm kahraman itfaiye personelimize teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, İtfaiye, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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