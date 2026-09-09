Afyonkarahisar'daki MXGP'de polis 105 bin kişiye siber güvenlik anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'daki MXGP'de polis 105 bin kişiye siber güvenlik anlattı

Afyonkarahisar\'daki MXGP\'de polis 105 bin kişiye siber güvenlik anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Motokros etkinliğinde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, SİBERAY standında 105 bin kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Kiosk cihazıyla yapılan bilgi yarışmasına 1350 kişi katıldı; dereceye girenlere 345 hediye verildi, vatandaşlara güvenli internet ve dijital okuryazarlık konuları anlatıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen MXGP Motokros etkinliklerinden 105 bin kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde festival alanında açılan stantta ekipler 105 bin kişiye ulaştı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde kentte 9'uncusu düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP etkinliğinde SİBERAY standı kuruldu. Kiosk cihazı üzerinden düzenlenen bilgi yarışmasına 1350 kişi katılırken, dereceye girenlere 345 adet hediye verildi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Teknoloji, Güvenlik, Hediye, Polis, Afyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'daki MXGP'de polis 105 bin kişiye siber güvenlik anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi Dünya rekoru geldi Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:49
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 15:11:43. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki MXGP'de polis 105 bin kişiye siber güvenlik anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement