Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan son hacı kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan son hacı kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan son hacı kafilesi, Paşa Camisinde gerçekleşen uğurlama töreniyle dualarla uğurlandı. İl Müftüsü Vekili Harun Yılmaz, hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, hac yolculuğunun kutsal bir yolculuk olduğunu ve haccın kabulünü Cenabı Haktan niyaz etti.

11.06.2024 10:56
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Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan son hacı kafilesi, dualarla uğurlandı.

Paşa Camisinde gerçekleşen uğurlama törenine, İl Müftüsü Vekili Harun Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük, Şube Müdürü Memetnuri Durdu, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yapılan uğurlamada, konuşma yapan Yılmaz; "Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve birtakım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir. En güzel bir şekilde o mübarek mekanları dolu dolu değerlendireceğinize inanıyor, haccınız kabulünü Cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından hacı adayları, ilahiler eşliğinde uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan son hacı kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan son hacı kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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