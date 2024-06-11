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Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan son hacı kafilesi, dualarla uğurlandı.

Paşa Camisinde gerçekleşen uğurlama törenine, İl Müftüsü Vekili Harun Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük, Şube Müdürü Memetnuri Durdu, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yapılan uğurlamada, konuşma yapan Yılmaz; "Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve birtakım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir. En güzel bir şekilde o mübarek mekanları dolu dolu değerlendireceğinize inanıyor, haccınız kabulünü Cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından hacı adayları, ilahiler eşliğinde uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR