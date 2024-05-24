Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü'nde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü'nde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açıldı

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü\'nde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezi dualarla açıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

24.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde kurulan "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" dualarla hizmete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, 81 il ve bazı ilçe müftülükleri bünyesinde hizmet veren "Aile ve Dini Rehberlik (ADRB)" bürolarına ve Merkezlerine bir yenisi daha eklendi. Emirdağ İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezinin açılışına, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, İlçe Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Müftüsü Vahit Demiral, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Emirdağ, Müftü, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü'nde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Müftülüğü'nde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement