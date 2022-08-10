Başkan Üstün, bir süredir kent gündemini meşgul eden 1. Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesindeki Mesleki Eğitim Merkezinin taşınma tartışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında esnafa müjde veren Başkan Üstün, "Çıraklık Eğitim Merkezi yerinde kalmalı. Merkez bizim esnafımızı, geleceğimizi oluşturan unsurlarımızdan biridir. Olayı duyar duymaz bizde harekete geçtik. Gerekli görüşmeleri yaptık ve merkez yerinde kalacak. Okulun taşınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Mesleki Eğitim Merkezi taşınmayacak - Son Dakika

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