Afyonkarahisar İhsaniye'de saldırıda ölen 3 esnafın köylüsü olayın anlaşılmasını bekliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de saldırıda ölen 3 esnafın köylüsü olayın anlaşılmasını bekliyor

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de saldırıda ölen 3 esnafın köylüsü olayın anlaşılmasını bekliyor
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Afyonkarahisar İhsaniye\'de saldırıda ölen 3 esnafın köylüsü olayın anlaşılmasını bekliyor
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 esnafın köylüsü Yahya Toprak, olayın nedeninin bir an önce anlaşılmasını beklediklerini söyledi. Bekir ve Noman Toprak kardeşler ile Ahmet Uzel'in cenazeleri Kırşehir'de toprağa verilecek.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 3 esnafın köylüsü Yahya Toprak, "Olayla ilgili herkes bir şey söylüyor, inşallah nedeni anlaşılır" dedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bekir ve Noman kardeşler ile Ahmet Uzel'in köylüsü Yahya Toprak, bir an önce olayın nedeninin anlaşılmasını beklediklerini söyledi. Herkesin olayla ilgili bir şey söylediğini kaydeden Toprak, "Ahmet iyi bir esnaftı. En son bir hafta 10 gün önce görüştük. İnşallah nedeni anlaşılır. Olayla ilgili herkes bir şey söylüyor; biçer aldı, biçer sattı, ticaret yapıyordu gibi şeyler söyleniyor. Ama biz bir şey demiyoruz. Ahmet sarraflık yapıyordu, bölgemizin insanı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri, memleketleri Kırşehir'de toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
Ahmet Uzelİhsaniye3. SayfaKırşehirGüncelAfyonYerelSon Dakika

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