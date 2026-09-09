Afyonkarahisar İl Müftülüğünde eğitim öğretim dönemi hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar İl Müftülüğünde eğitim öğretim dönemi hazırlık toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğünde eğitim öğretim dönemi hazırlık toplantısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Müftülüğünde 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Hazırlık Toplantısı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursu öğreticileri katılırken, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik hususlar ele alındı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğünde '2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Hazırlık Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantı İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katılımıyla yapıldı. İl müftülüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursu öğreticileri de katıldı. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Yeler'in bilgilendirme sunumu yaptığı programda, kurslardaki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik hususlar gündeme alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Afyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftülüğünde eğitim öğretim dönemi hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi Dünya rekoru geldi Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:49
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 15:11:53. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Müftülüğünde eğitim öğretim dönemi hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement