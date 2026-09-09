Afyonkarahisar İl Müftülüğünde eğitim öğretim dönemi hazırlık toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar İl Müftülüğünde 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Hazırlık Toplantısı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursu öğreticileri katılırken, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik hususlar ele alındı.
Afyonkarahisar İl Müftülüğünde '2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Hazırlık Toplantısı' gerçekleştirildi.
Toplantı İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katılımıyla yapıldı. İl müftülüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursu öğreticileri de katıldı. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Yeler'in bilgilendirme sunumu yaptığı programda, kurslardaki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik hususlar gündeme alındığı kaydedildi.
Kaynak: İHA
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