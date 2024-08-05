Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2024 YÖKDİL Sınavı İçin Mesai Yapacak

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Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 11 Ağustos Pazar günü yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı dolayısıyla kurumun mesai yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, sınavın 11 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Sınava katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, Nüfus Müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getirenlere yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü, barkodlu ve karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecek. MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 11 Ağustos 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR