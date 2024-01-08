Afyonkarahisar\'ın 3 ilçesine doğalgaz çalışmaları başladı

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesine bağlı yaklaşık 11 beldeye doğalgaz götürülmesi için çalışmalara başlanıldı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay Afyonkarahisar'ın Dinar, Şuhut ve Sinanpaşa ilçeleri başta olmak üzere merkeze bağlı beler de doğal gaz çalışmalarına başlanacağını kaydetti. Uluçay, "İki yıldır yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldı, bu yatırımların 2024 yılı içerisinde de devam edecek. İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan, Gazlıgöl, Döğer beldeleri ile birlikte merkez ilçeye bağlı Işıklar, Sülümenli, Sülün ve Çayırbağ beldelerinin de doğalgaza kavuşacak. Bu yılın sonunda Sinanpaşa'nın beldeleri dahil olmak üzere doğal gaz ateşinin yakacak. Öte yandan Şuhut ilçemize bağlı Karaadilli, Dinar'a bağlı Tatarlı, Haydarlı beldelerinde de basınç düşürme merkezlerinin kurulacak ve daha sonra da bu beldelerin de doğalgaza kavuşacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR