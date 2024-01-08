 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'ın 3 ilçesine doğalgaz çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesine doğalgaz çalışmaları başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar, Şuhut ve Sinanpaşa ilçeleri başta olmak üzere merkeze bağlı 11 beldeye doğalgaz götürme çalışmalarına başlandı. İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan, Gazlıgöl, Döğer beldeleri ile birlikte merkez ilçeye bağlı Işıklar, Sülümenli, Sülün ve Çayırbağ beldeleri de doğalgaza kavuşacak. Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli, Dinar'a bağlı Tatarlı, Haydarlı beldelerinde de basınç düşürme merkezleri kurulacak ve daha sonra bu beldeler de doğalgaza kavuşacak.

Afyonkarahisar\'ın 3 ilçesine doğalgaz çalışmaları başladı
08.01.2024 - 13:18,
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesine bağlı yaklaşık 11 beldeye doğalgaz götürülmesi için çalışmalara başlanıldı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay Afyonkarahisar'ın Dinar, Şuhut ve Sinanpaşa ilçeleri başta olmak üzere merkeze bağlı beler de doğal gaz çalışmalarına başlanacağını kaydetti. Uluçay, "İki yıldır yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldı, bu yatırımların 2024 yılı içerisinde de devam edecek. İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan, Gazlıgöl, Döğer beldeleri ile birlikte merkez ilçeye bağlı Işıklar, Sülümenli, Sülün ve Çayırbağ beldelerinin de doğalgaza kavuşacak. Bu yılın sonunda Sinanpaşa'nın beldeleri dahil olmak üzere doğal gaz ateşinin yakacak. Öte yandan Şuhut ilçemize bağlı Karaadilli, Dinar'a bağlı Tatarlı, Haydarlı beldelerinde de basınç düşürme merkezlerinin kurulacak ve daha sonra da bu beldelerin de doğalgaza kavuşacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sülümenli, Çayırbağ, Kayıhan, Şuhut, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın 3 ilçesine doğalgaz çalışmaları başladı - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın 3 ilçesine doğalgaz çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement