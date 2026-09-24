Afyonkarahisar Sultandağı\'nda üreticiler kuşburnu ve badem eğitimi aldı

Afyonkarahisar Sultandağı'nda üreticiler kuşburnu ve badem eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üreticilere kuşburnu ve badem yetiştiriciliği eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince verilen eğitimde bakım uygulamaları ve üretim süreçlerine dair bilgiler aktarıldı, üreticilerin farkındalığının artırılması amaçlandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üreticilere yönelik kuşburnu ve badem yetiştiriciliği eğitimi verildi.
Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, kuşburnu ve badem yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar, bakım uygulamaları ve üretim süreçlerine ilişkin temel bilgiler aktarıldı.
Eğitim çalışmasıyla üreticilerin yetiştiricilik konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?